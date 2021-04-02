Бывший полузащитник сборной России Роман Широков оценил последние выступления национальной команды, предположил, кто мог бы сменить Станислава Черчесова, и раскритиковал судью Кирилла Левникова, который встал на колено в поддержку BLM.

Об арбитре Левникове

– Может, Левников подыграть хочет иностранцам. Мы какое отношение имеем к угнетению чернокожих, не понимаю. Мы были рабовладельцами? Если Левников сам кого-то рабовладел, то, может, и встает из-за этого. Я бы никогда в жизни не встал, с чего бы? А то, что там за белыми бегают, по голове бьют камнями, убивают – это нормально? – цитирует Широкова «РБ-Спорт»

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О тренере для сборной

– Человек вывел команду на Евро, он заслужил, он знает команду. Сейчас кто-то другой придет, можно дров наломать столько... Но если хотят перспективу, можно посмотреть другого тренера.

– Курбан Бердыев.

– Но это такой же футбол, как и сейчас. Шило на мыло. Зачем?

– Остаются двое – Карпин и Слуцкий.

– Остается ноль. Ни тот, ни другой не пойдут в сборную. Был у нас три года человек вообще без работы, имеет колоссальный опыт работы в сборной, с победным опытом. Александр Генрихович Бородюк. Почему к нему ни разу не обратились, не знаю. Бородюк работал с тренерами, которые добились определенных успехов в сборной, придерживались более атакующей игры. У него большой опыт именно в структуре сборной, знает, как строятся тренировочные микроциклы. Его уровень всегда соответствовал сборной. Не знаю, почему не обращались.

Станислав Черчесов Фото: Getty Images

О Дзюбе в сборной

– Сборная на 100 процентов зависит от Дзюбы.

– Да. Игра строится через него.

– А если его не будет?

– Выйдет Соболев. Давайте честно – и распиаренный первый тайм со Словенией в лучшем случае для нас проходил ровно. С одним известным футболистом, а сейчас тренером, обменялся мнениями по ходу первого тайма, до того, как начали забивать: я сказал, что игра ровная, он – что соперник выглядит чуть лучше. А потом мы забили два мяча, и последнее запоминается лучше.

– Понимаете, почему сборная заслужила столько негатива?

– Ничего плохого-то не происходит, по большому счету. Результат есть, мы не потеряли шансы на выход на ЧМ. Единственный провал – Лига Наций, но на Евро вышли, отбор на мир начали здорово. По игре – да, есть вопросы. Но игры давно нет.

В матчах отбора на ЧМ-2022 сборная России выиграла у Мальты и Словении, но проиграла Словакии.

Молодежка победила только Исландию. Поражения от Франции и Дании не позволили выйти в плей-офф Евро U-21.

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