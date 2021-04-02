Бывший футболист сборной России Виктор Онопко, проработавший более десяти лет в тренерском штабе ЦСКА, порассуждал о гомосексуализме в футболе.

– Я не знал многих нюансов о Фредди Меркьюри. Знаю, что он умер от СПИДа. Ну, я не знал о многих его пристрастиях, увлечениях. Я это не принимаю. Это болезнь. Я сейчас больше говорю за наркотики, чем за гомосексуализм. Если выбирать из наркотиков и гомосексуализма, что лучше? Гомосексуализм. А в 90-е наркотиков не было. Полкоманды курили сигареты, а сейчас такого нет. Один-двое, может быть, курят. И то я не видел вообще, чтобы в ЦСКА футболисты курили. Раньше курили в раздевалках, вернее, в туалете, душевой. Сразу после игры забегали и курили в душевой.

– Года три назад появилась новость, что в ЦСКА есть гей. Как в клубе отреагировали на это?

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– Я, честно, не замечал ничего. Были шутки какие-то. Сейчас же модно, чтобы в какой-то политической партии был гей. Вася Березуцкий любит шутить. И он говорил: «Если щас модно, давайте выберем кого-нибудь геем». Это просто была шутка, – рассказал 51-летний Онопко в интервью Анару Ибрагимову.

Онопоко провел 109 игр за сборную России и был рекордсменом, пока его показатель не побил Сергей Игнашевич.

В 2020 году покинул тренерский штаб ЦСКА после окончания контракта.

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