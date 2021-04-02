Опубликовано 02/04/2021 в 12:16 GMT | Обновлено 02/04/2021 в 12:16 GMT

Московский «Спартак» могут продать – на это указывают некоторые аргументы.

Телеграм-канал «ЭкСпорт» сообщает , что на территории рядом с базой клуба в Тарасовке вырубают деревья под застройку коттеджного поселка, а юных воспитанников переселяют из манежа в Сокольниках в академию в Тушино. Этим недовольны родители футболистов.

Скорее всего, база и стадион будут сдаваться в аренду новым владельцам. Источник оценивает стоимость клуба в 300-600 миллионов евро, поэтому руководство пытается повысить цену. Для этого важно завоевать чемпионство в следующем сезоне, так как 2022-й – год столетия «Спартака».

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В текущем сезоне «Спартак» идет после 23 туров вторым, отставание от «Зенита» – четыре очка.

Последнее чемпионство было завоевано в сезоне-2016/17.

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