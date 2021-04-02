Московский «Спартак» могут продать – на это указывают некоторые аргументы.
Телеграм-канал «ЭкСпорт» сообщает, что на территории рядом с базой клуба в Тарасовке вырубают деревья под застройку коттеджного поселка, а юных воспитанников переселяют из манежа в Сокольниках в академию в Тушино. Этим недовольны родители футболистов.
Скорее всего, база и стадион будут сдаваться в аренду новым владельцам. Источник оценивает стоимость клуба в 300-600 миллионов евро, поэтому руководство пытается повысить цену. Для этого важно завоевать чемпионство в следующем сезоне, так как 2022-й – год столетия «Спартака».
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- В текущем сезоне «Спартак» идет после 23 туров вторым, отставание от «Зенита» – четыре очка.
- Последнее чемпионство было завоевано в сезоне-2016/17.
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