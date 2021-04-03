Опубликовано 03/04/2021 в 06:15 GMT | Обновлено 03/04/2021 в 06:17 GMT

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта покинет клуб уже в апреле. Об этом сообщил пресс-секретарь сине-бело-голубых Антон Макаренко.

«Информация соответствует действительности. Контракт Рибалты заканчивается в конце этого сезона, но он попросил отпустить его раньше – в апреле. Что касается позиции спортивного директора, то в «Зените» есть понимание, как будет развиваться спортивный блок в будущем. Имя следующего главы спортивного департамента вы скоро узнаете», – приводит слова Макаренко «Чемпионат»

Ранее стало известно, что Хавьер Рибалта написал заявление об уходе.

После 23 матчей в российской Премьер-лиге «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 48 очками.

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