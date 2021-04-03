Полузащитник «Рубина» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия заинтересовал «Баварию».
Футболист может сменить клуб уже летом. Агент игрока Мамука Джугели уверен, что Хвича скоро перейдет в мюнхенский клуб или «Реал». «Я убежден, что он окажется в «Реале» или «Баварии», – приводит слова агента Express.de.
- Контракт Кварцхелии с «Рубином» истекает 30 июня 2024 года.
- В нынешнем сезоне Хвича провел 20 матчей в РПЛ, забил 3 мяча и отдал 8 результативных передач.
Трансферы
Бохинен почти в ЦСКА, дорогой Хвича. Главные слухи РПЛ
Чемпионат России
Хвича убежал со своей половины, убрал двоих и вкрутил в дальний угол
Чемпионат России
Друг из «Ротора» назвал Хвичу грузинским Месси