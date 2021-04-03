Грузинский полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия забил победный мяч в матче против «Сочи» в 24-м туре Тинькофф РПЛ. Игра завершилась со счетом 1:0, гол состоялся на 71-й минуте.
Кварацхелия после более чем удачного выступления за сборную страны в отборочных матчах ЧМ-2022 (забил Греции и Испании) заинтересовал европейских топов, в том числе «Баварию». Голом в ворота «Сочи» 20-летний грузин должен привлечь еще больше грандов – после розыгрыша углового Хвича воткнул мяч в девятку Николая Заболотного ударом из-за штрафной.
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«Бавария» заинтересована в Хвиче Кварацхелии
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  • На счету Хвичи стало четыре гола в этом сезоне РПЛ. Также он один из лидером по обводкам в турнире.
  • Transfermarkt оценивает Кварацхелию в 10 млн евро.
(Фото: инстаграм Хвичи Кварацхелии)
Шедевральный проход и гол Хвичи Кварацхелии в матче «Ахмат» – «Рубин» (видео)
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