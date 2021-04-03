Опубликовано 03/04/2021 в 15:41 GMT | Обновлено 03/04/2021 в 15:42 GMT

Грузинский полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия забил победный мяч в матче против «Сочи» в 24-м туре Тинькофф РПЛ. Игра завершилась со счетом 1:0, гол состоялся на 71-й минуте.

Кварацхелия после более чем удачного выступления за сборную страны в отборочных матчах ЧМ-2022 (забил Греции и Испании) заинтересовал европейских топов, в том числе «Баварию» . Голом в ворота «Сочи» 20-летний грузин должен привлечь еще больше грандов – после розыгрыша углового Хвича воткнул мяч в девятку Николая Заболотного ударом из-за штрафной.

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На счету Хвичи стало четыре гола в этом сезоне РПЛ. Также он один из лидером по обводкам в турнире.

Transfermarkt оценивает Кварацхелию в 10 млн евро.

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