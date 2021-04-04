Мурад Мусаев отказался продолжить работу в должности главного тренера «Краснодара». Менеджер попросил об увольнении после сокрушительного поражения от «Ахмата» в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ (0:5). На следующий день руководство «быков» приняло отставку.

«Руководство клуба пошло на встречу его решению. Имя нового главного тренера «быков» будет объявлено в ближайшие дни», – сообщается на официальном сайте «Краснодара».

«Сегодня был мой последний матч во главе ФК «Краснодар». После игры я поговорил с руководством о своем уходе. Это уже второй разговор, первый был после «Спартака». Считаю, команде нужны перемены, новые эмоции и энергия.

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Мне трудно подобрать слова, чтобы выразить благодарность Сергею Николаевичу [Галицкому] за его поддержку и доверие. Спасибо всем болельщикам, три года я чувствовал вашу поддержку вне зависимости от побед или поражений.

«Краснодар» – мой родной клуб и город, я всегда отдавал всего себя работе и достижению результата, был честен с командой и болельщиками. Клуб навсегда в моем сердце, искренне желаю ему новых побед и достижений», – цитирует Мусаева «СЭ»

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