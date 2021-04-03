Рашид Рахимов подал в отставку с поста главного тренера «Уфы» после разгромного поражения от «Динамо» со счетом 0:4 в 24-м туре РПЛ. Руководство клуба пошло навстречу специалисту и удовлетворило его просьбу.

«Футбольный клуб «Уфа» благодарит Рашида Маматкуловича за работу и желает ему успехов в дальнейшей тренерской карьере!», – говорится в официальном заявлении клуба в твиттере.

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В семи последних матчах уфимский клуб проиграл 6 раз и однажды сыграл вничью, разница мячей – 1-12. «Уфа» опустилась на 15-е место в таблице и находится в зоне вылета.

«Рахимов ушел, чтобы встряхнуть команду. Это был один из вариантов и он выбрал его. Человек пытается помочь клубу, мы же с ним друзья. И я очень благодарен ему за работу. Рашид прививал команде определенный стиль, но иногда так бывает, когда что-то не складывается. Для меня принять его отставку было тяжелым решением.

Кто станет новым главным тренером «Уфы»? Как я скажу, ведь мы даже в голове не держали такую возможность, что Рахимов уйдет. К следующему матчу на 100% нового главного в клубе не будет. Поспешное решение будет неправильным, команду будет выводить на игру кто-то из помощников.

Несмотря на тяжелую ситуацию, я верю в команду, клуб и наших болельщиков. Будет непросто, но мы будем цепляться за Премьер-лигу всеми силами. Правда сейчас все мысли о поездке в Грозный на 1/4 финала Кубка России. Это важное дело, надо проходить дальше. А 10-го снова играем с «Ахматов», всего через три дня», – цитирует генерального директора Шамиля Газизова телеграм-канал Инсайды от Карпа.

В последний раз «Уфа» побеждала в РПЛ в декабре – тогда со счетом 1:0 был обыгран «Ростов».

Рахимов стал главным тренером «Уфы» 11 октября 2020 года. На этом посту он сменил Вадима Евсеева.

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