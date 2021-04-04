ЦСКА пробил 3 пенальти в игре 24-го тура РПЛ против «Тамбова». Все они были назначены за игру рукой.

Первый пенальти в пользу армейцев был назначен на 26-й минуте при счете 1:0 в пользу «Тамбова». Мяч угодил в руку Азеру Алиеву после прострела Марио Фернандеса. После паузы арбитр Виталий Мешков воспользовался помощью ВАР и назначил 11-метровый удар, который реализовал Никола Влашич.

На 52-й минуте случился второй пенальти в ворота «Тамбова» – Рондон попал мячом в руку Бавина, после чего подошел к точке и реализовал удар. А всего через 10 минут случился третий пенальти: ЦСКА исполнял штрафной, а находившийся в стенке Архипов прервал полет мяча локтем. Мешков показал нападающему «Тамбова» желтую карточку и назначил пенальти, но Сычев не дал Влашичу переиграть себя во второй раз и потащил удар хорвата.

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Любопытно, что «Тамбов» открыл счет в матче ударом с пенальти: Архипов, за игру рукой которого был назначен третий 11-метровый для ЦСКА, переиграл Акинфеева ударом с точки на 16-й минуте. Четыре пенальти в одном матче – это новый рекорд РПЛ.

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