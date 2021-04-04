Спустя 15 лет Ивица Олич вернулся в чемпионат России – легенде ЦСКА предстояло дебютировать в статусе главного тренера армейского клуба.

Казалось, что все располагает для максимально комфортного старта: ЦСКА предстояла встреча с командой, которая проиграла 10 из 11 последних матчей. А в последних двух турах пропустила 9 мячей. Но на деле все оказалось несколько сложнее.

По сравнению с матчем против «Зенита», который стал последним в ЦСКА для Виктора Гончаренко, хорватский тренер сделал 4 изменения в составе. На левом фланге защиты вышел Щенников, в центре полузащиты – Бохинен и Марадишвили, а на фланге атаки – Эджуке. Но главное – Олич изменил схему: с 4-3-3 ЦСКА перешел на 4-2-3-1.

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«Тамбов» открыл счет уже на 16-й минуте – Архипов прошил Акинфеева с пенальти. Но уже через 10 минут ЦСКА сравнял – тоже с пенальти. Влашич наказал Бавина за игру рукой. На перерыв команды ушли при ничьей на табло, хотя ЦСКА почти в три раза перестрелял соперника по ударам – подводила реализация.

Во втором тайме ЦСКА добил безнадежного аутсайдера РПЛ со второго пенальти – гол на счету Рондона. А на 63-й минуте Влашич мог сделать дубль, но его удар с 11-метров потащил вратарь Сычев. Итог – минимальная гостевая победа москвичей со счетом 2:1. Хотя если взглянуть на статистику, успех ЦСКА не вызывает никаких сомнений: 70% – 30% по владению мячом, почти четырехкратный перевес в количестве ударов (26 – 7) и пятикратный – по числу попаданий в створ (11 против двух). Кажется, Ивица Олич может быть доволен дебютом.

ЦСКА уволил Виктора Гончаренко с поста главного тренера 22 марта.

После 24 туров ЦСКА идет четвертым в РПЛ, в активе армейцев 44 очка.

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