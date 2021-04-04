Полузащитник «Спартака» Куинси Промес поучаствовал во флеш-интервью в перерыве матча против «Ростова» в 24-м туре РПЛ.

Во время разговора с корреспондентом «Матч Премьер» Промес стоял в белой футболке с надписью «You play with facts, I play football» («Вы играете с фактами, я играю в футбол»). Возможно, это реакция на недавний фильм «Матч ТВ» о голландском полузащитнике. Ранее «Спартак» уже высказывал недовольство специальным репортажем, в котором был сделан большой акцент на скандалах с участием Промеса.

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«Обо мне сказали уже достаточно много. А это просто футболка», – сам Куинси на вопрос о футболке ответил коротко.

«Спартак» обыграл «Ростов» со счетом 3:2. Промес отметился ассистом на Соболева в эпизоде с победным голом.

На счету Куинси – 2 гола и 2 ассиста в 5 матчах за «Спартак» после возвращения.

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