Опубликовано 04/04/2021 в 20:58 GMT | Обновлено 04/04/2021 в 20:58 GMT

Футболист молодежной команды «Знамя Труда» Никита Сидоров умер во время матча. Трагедия произошла 4 апреля во время футбольного матча на стадионе «Торпедо» в Орехово-Зуево.

«Предварительным диагнозом врач назвал аневризму. Проблему с кровеносным сосудом в голове. Официального заключения врачей пока нет. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Никиты», – говорится в заявлении «Знамени Труда» в инстаграме.

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Как сообщил тренер подмосковного клуба Роман Шапкин, Сидорову стало плохо уже через несколько минут после выхода на замену:

«Это футболист молодежной команды, у них свой тренер, я работаю в основной, но в общих чертах могу рассказать о сложившейся ситуации. Во время матча в рамках подготовки к сезону, это была товарищеская встреча, футболист вышел на замену, буквально на пять минут игры. Не участвуя в столкновениях и единоборствах, просто упал… Медсестра и тренер команды постарались оказать ему первую помощь, пока ждали скорую. Реанимобиль приехал, но помочь они не смогли. Диагноз мы не знаем, потому что врачи его не озвучивают нам. Покажет только вскрытие», – сказал Шапкин в интервью РИА Новости

«Знамя Труда» выступает в Олимп-ПФЛ.

Клуб занимает 11 место в зоне Запад.

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