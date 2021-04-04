Доменико Тедеско восхищается Павлом Масловым. Именно благодаря немцу 20-летний россиянин влетел в стартовый состав «Спартак» в прошлом сезоне, а в этом закрепился на позиции правого центрдэфа при схеме с тремя защитниками. Не все болельщики понимают, с чем связано безграничное доверие, но главного тренера не интересует мнение других. Это классная черта для топового спеца, но в истории с Масловым он, возможно, перегибает.

«С Павлом все хорошо. Он фантастический игрок. У нас он около года играет в основном составе. Благодаря этому его вызвали в сборную на молодежный чемпионат Европы. Все видели, что в матче с Данией его не хватало. Это топ-игрок», – произнес Тедеско в эфире «Матч Премьер» перед игрой с «Ростовом». В этот момент, скорее всего, многие удивились.

Молодежную сборную России после победы над Исландией так полюбили болельщики, что отправляли Михаила Галактионова на замену Станиславу Черчесову. Но матч с Францией показал объективный класс на уровне топов. И там главным антигероем стал Маслов: сначала об него споткнулся Эдуар, а судья назначил пенальти, потом россиянин привез второй 11-метровый из-за попадания мяча в руку. Все это спровоцировало хейт от болельщиков. «Напрасно люди пытаются сделать монстра из молодого игрока, который только начинает путь в большом футболе. Не надо обращать внимание на людей, которые не дружат с головой» – сказал бывший тренер сборной Борис Игнатьев.

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Неизвестно, что ощущал сам Маслов, однако психика молодого футболиста могла легко надломиться. Тедеско же считает, что лучший способ выбраться из сложной ситуации – играть в стартовом составе.

С «Ростовом» Маслов забил в свои скорее из-за неуклюжести. Несмотря на крутую статистику (84% выигранных единоборств + идеальные показатели в борьбе наверху), чувствовалось, что Павел нервничает, боится ошибиться и снова создать проблемы.

В 22-м туре с «Динамо» Маслов тоже пробил Максименко в моменте, который в принципе трудно объяснить.

Еще один автогол у Маслова случился в прошлом сезоне – в игре с «Сочи». При этом у защитника 0 забитых мячей за «Спартак». Возможно, сейчас он один из главных игроков мира по системе «минус гол».

Критика Маслова болельщиками, медиа и телеграм-каналами началась давно, но зачастую это следствие поверхностного анализа. Тактически спецы, разбирая выступления защитника, видят в нем большой потенциал: он уже сейчас хорошо читает игру, грамотен в выборе позиции, силен в единоборствах. Но все это перечеркивает факт частых автоголов. И когда игрок забил в свои в игре с «Динамо», фон до итоговой победы был едким и злобным. Теперь с «Ростовом» – вновь недолгая критика, в том числе в эфире «Матч ТВ» от Владимира Быстрова, но ситуацию спас дубль Александра Соболева. Выигрывает команда, но если бы «Ростов» выстоял, то проиграл бы только Маслов.

Вероятно, у Павла сейчас проблемы с уверенностью, которые еще больше выделяют его недостатки: проблемы с координацией при перехватах в штрафной, излишняя агрессия при отборах, игра 1 в 1. И это может привести к негативным последствиям. Болельщики ждут от «Спартака» возвращения в ЛЧ и первого шага к чемпионству в следующем сезоне. И игрок, который потенциально эту мечту разрушит, превратится во врага, которому не место в клубе. И претендент номер один на это – именно молодой защитник.

После игры у Тедеско спросили, а не стоит ли дать Маслову отдохнуть. Тренер отреагировал агрессивно: «Абсолютное безумие спрашивать подобное. Не так важно, что произошло в матче, бывает всякое. Нельзя по маленьким фактам судить об игре в целом. Посмотрите на то, что он сегодня делал. Закрывал одного из быстрейших игроков РПЛ Альмквиста, страховал глубину, выиграл огромное количество единоборств, отдавал отличные передачи для начала наших атак. Павел провел блестящий матч. Я буду защищать и его, и Кутепова, и Жиго, и Джикию, потому что они все мои футболисты».

Павел Маслов Фото: Getty Images

Конечно, Доменико всегда за своих. Но наверняка он лучше других понимает ситуацию. И еще подумает, кого поставить в решающих матчах: игрока с сомнительной уверенностью в себе или опытного Кутепова. Лига чемпионов близка, и Доменико нужны парни, которые играют безошибочно.

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