Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко может возглавить «Краснодар», который недавно покинул Мурад Мусаев.
По информации Bobsoccer, 43-летний Гончаренко в ближайшее время отправится к Краснодар на переговоры с владельцем клуба Сергеем Галицким. Белорусский тренер – главный кандидат на освободившийся пост.
  • Мусаев был уволен после разгромного поражения от «Ахмата» (0:5) в 24-м туре чемпионата России.
  • Гончаренко покинул ЦСКА в конце марта, вместо него назначили экс-игрока армейцев Ивицу Олича.
  • ЦСКА после 24 туров идет четвертым, «Краснодар» замыкает топ-10.
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