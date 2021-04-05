Опубликовано 05/04/2021 в 11:26 GMT

Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко может возглавить «Краснодар», который недавно покинул Мурад Мусаев.

По информации Bobsoccer , 43-летний Гончаренко в ближайшее время отправится к Краснодар на переговоры с владельцем клуба Сергеем Галицким. Белорусский тренер – главный кандидат на освободившийся пост.

Мусаев был уволен после разгромного поражения от «Ахмата» (0:5) в 24-м туре чемпионата России.

Гончаренко покинул ЦСКА в конце марта, вместо него назначили экс-игрока армейцев Ивицу Олича.

ЦСКА после 24 туров идет четвертым, «Краснодар» замыкает топ-10.

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