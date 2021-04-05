Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов может возглавить «Краснодар». Специалист является одним из кандидатов на работу в клубе Сергея Галицкого.
На должность главного тренера в «Краснодаре» рассматривают тренеров, владеющих русским языком, сообщает «Р-Спорт». Также в прессе упоминалось о заинтересованности черно-зеленых в экс-тренере ЦСКА Викторе Гончаренко и Алексее Шпилевском, который возглавляет «Кайрат».
- Михаил Галактионов работает в молодежной сборной России с 2019 года.
- До национальной команды специалист возглавлял «Ахмат».
Футбол
Галактионов назначен старшим тренером молодежной сборной России
Чемпионат России
Гончаренко проведет переговоры с Галицким (Bobsoccer)
Чемпионат России
Руководство «Краснодара» приняло отставку Мусаева