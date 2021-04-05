Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов может возглавить «Краснодар». Специалист является одним из кандидатов на работу в клубе Сергея Галицкого.

На должность главного тренера в «Краснодаре» рассматривают тренеров, владеющих русским языком, сообщает «Р-Спорт» . Также в прессе упоминалось о заинтересованности черно-зеленых в экс-тренере ЦСКА Викторе Гончаренко и Алексее Шпилевском, который возглавляет «Кайрат».

Михаил Галактионов работает в молодежной сборной России с 2019 года.

До национальной команды специалист возглавлял «Ахмат».

Футбол Галактионов назначен старшим тренером молодежной сборной России 07/12/2018 В 14:32

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