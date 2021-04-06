«Краснодар» объявил о назначении нового главного тренера после увольнения Мурада Мусаева. Команду возглавил Виктор Гончаренко, ранее покинувший ЦСКА.
На официальном сайте клуба сообщается, что контракт с 43-летним Гончаренко рассчитан до окончания сезона-2022/23, а именно до 30 июня 2023 года.
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ДЕНЬ НАЗАД
  • Мусаев был уволен после разгромного поражения от «Ахмата» (0:5) в 24-м туре чемпионата России.
  • Гончаренко покинул ЦСКА в конце марта, вместо него назначили экс-игрока армейцев Ивицу Олича.
  • «Краснодар» замыкает топ-10 РПЛ после 24 туров. Отставание от лидирующего «Зенита» – 17 очков, от тройки – девять.
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