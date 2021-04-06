«Краснодар» объявил о назначении нового главного тренера после увольнения Мурада Мусаева. Команду возглавил Виктор Гончаренко, ранее покинувший ЦСКА.

На официальном сайте клуба сообщается, что контракт с 43-летним Гончаренко рассчитан до окончания сезона-2022/23, а именно до 30 июня 2023 года.

Чемпионат России Гончаренко проведет переговоры с Галицким (Bobsoccer) ДЕНЬ НАЗАД

Мусаев был уволен после разгромного поражения от «Ахмата» (0:5) в 24-м туре чемпионата России.

Гончаренко покинул ЦСКА в конце марта, вместо него назначили экс-игрока армейцев Ивицу Олича.

«Краснодар» замыкает топ-10 РПЛ после 24 туров. Отставание от лидирующего «Зенита» – 17 очков, от тройки – девять.

Чемпионат России Гончаренко разочаровал боссов ЦСКА. Но сработается с Галицким 23/03/2021 В 08:32