«Краснодар» объявил о назначении нового главного тренера после увольнения Мурада Мусаева. Команду возглавил Виктор Гончаренко, ранее покинувший ЦСКА.
На официальном сайте клуба сообщается, что контракт с 43-летним Гончаренко рассчитан до окончания сезона-2022/23, а именно до 30 июня 2023 года.
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- Мусаев был уволен после разгромного поражения от «Ахмата» (0:5) в 24-м туре чемпионата России.
- Гончаренко покинул ЦСКА в конце марта, вместо него назначили экс-игрока армейцев Ивицу Олича.
- «Краснодар» замыкает топ-10 РПЛ после 24 туров. Отставание от лидирующего «Зенита» – 17 очков, от тройки – девять.
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