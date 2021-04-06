Сергей Галицкий изменил принципам. Он наконец поставил рулить «Краснодаром» не тренера-марионетку, который каждый день бегал бы к нему с докладом, а мощного для России спеца с независимым взглядом. Мало кто понимал прежнюю логику владельца в вопросе выбора менеджеров: Муслина он достал после провала на Кипре, Олега Кононова вытащил из Украины, где тот работал одновременно тренером и гендиректором «Севастополя». Потом Игорь Шалимов, который учил Галицкого футболу во время их бесконечных прогулок по городу – и тогда результат отходил на второй план. Наконец, Мурад Мусаев – тренер без опыта на высшем уровне, из-за чего со временем его перестали уважать даже юнцы из академии. Бессмысленный круговорот специалистов уровня клубов Прибалтики закончился. С Гончаренко точно будет лучше. Предпосылок этому достаточно.

Самая важная: Виктор – профи в работе с эпатажными владельцами. В БАТЭ он раскрылся под влиянием Анатолия Капского – яркого бизнесмена, который за счет частных средств сделал клуб, побеждавший европейских грандов. Капский поверил в молодого Гончаренко, бесконечно с ним ругался, доставал, требовал, а команда параллельно добивалась результата. Владелец БАТЭ умер в 2018 году, после чего закончилось доминирование клуба в чемпионате. БАТЭ держался на одном человеке, примерно также сейчас работает «Краснодар».

Вот как Гончаренко вспоминал Капского, который, судя по всему, был очень похож на Галицкого образца 2021 года: «Он видел всех насквозь: бизнесменов, футболистов, своих родственников. Никому сладко не было. На людей он оказывал колоссальное давление. Или ты выживал, и он делал тебя тем, кем хотел видеть. Или просто уничтожал – кому-то приходилось уходить. Он был достаточно тяжелым человеком, но мне было с ним легко. Чем дальше, тем крепче мы дружили. Когда я ушел из БАТЭ, наши отношения стали гораздо более похожи на отношения отца и сына, чем президента клуба и бывшего тренера.

Чемпионат России Гончаренко возглавил «Краснодар» 7 HOURS AGO

Анатолий Капский Фото: Other Agency

Ему приходилось тяжело со всеми, а всем – с ним, потому что он всех любил. Это не мешало ему быть требовательным. Но он был требовательным прежде всего к себе, и только потом к окружающим. Ко всем относился в равной степени строго. И если что-то шло не так, то не жди пощады, он спускал всех собак на тебя. Неважно: сын, друг, брат. Он был беспощаден. Он ненавидел, если человек не делал свою работу.

Он вырывал деньги из бизнеса, чтобы отдать команде. Даже в тяжелые времена футболисты получали то, что им положено. В сложные периоды это дорогого стоит. Говорил: «Если обещал, значит, выполню. А если знаю, что не смогу выполнить, то не обещаю», – рассказывал Виктор «Прессболу».

Важное качество, которое ценит любой богатый человек, в том числе Галицкий – честность. И Виктор проявлял его на протяжении всей работы в РПЛ: не стал цепляться за «Кубань», когда его вышвырнули при мощных результатах «за излишнюю мягкость в работе»; отказался играть подозрительный матч против «Терека» во время работы с «Уралом» и ушел сам. Не стал подсиживать Леонида Слуцкого, когда тот поехал с Россией на Евро-2016, и рванул вытаскивать «Уфу». Вернулся в ЦСКА уже после ухода Слуцкого, несколько раз честно говорил, что не справляется и готов к отставке, но руководство убеждало его остаться. Очевидно, Гончаренко не будет юлить перед Галицким и при необходимости выскажет ему все в лицо: от негатива из-за трансферов игроков вроде Кайо до постепенной деградации академии.

И если бизнесмен смирится с таким отношением, примет правила игры и преуменьшит эго, чемпионский титул рано или поздно приедет в Краснодар.

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