Опубликовано 07/04/2021 в 21:38 GMT | Обновлено 08/04/2021 в 06:17 GMT

Твиттер «Уфы» нецензурно отреагировал на судейство в матче Бетсити Кубка России против «Ахмата» (0:1). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком.

Представителей уфимского клуба возмутил эпизод на 90-й минуте, когда один из игроков «Уфы» упал в штрафной «Ахмата» после контакта с защитником грозненцев.

«Ку-ку *** [блин]! Если это не пенальти, то что это?» – появилась запись в твиттере «Уфы».

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«Не скажу, что по игре что-то было не так. Мы после пропущенного гола давили, очень прилично играли. Где-то не повезло, хотя были моменты. Мне показалось, что судейство было не очень хорошее, по крайней мере, в нашу сторону. Были моменты, где была и красная карточка, и пенальти. Судья ошибался. Плохо, что в нашу сторону. Подавать жалобу? Нет, а зачем? Матч уже прошел», – приводит слова генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова «СЭ»

«Уфа» проиграла «Ахмату» в Грозном со счетом 0:1. Победным стал гол Евгения Харина.

Для уфимцев матч стал первым после отставки Рашида Рахимова – командой руководил Николай Сафрониди.

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