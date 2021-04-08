Пресс-служба «Уфы» объяснилась за нецензурный твит во время матча Бетсити Кубка России против «Ахмата». Главным арбитром был Евгений Кукуляк.

«Приносим извинения за неточность в предыдущем посте. СММщик хотел обратиться к арбитру: «Кукуляк (Т9)! Если это не пенальти, то что это?» Клуб принял во внимание глубокие душевные страдания сотрудника, допустившего ошибку. Он отстранен от твиттера «Уфы» на один календарный матч», – говорится в полушутливом заявлении.

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Уфимцев возмутил эпизод на 90-й минуте, когда один из игроков упал в штрафной «Ахмата» после контакта с защитником грозненцев.

«Уфа» проиграла «Ахмату» в Грозном со счетом 0:1.

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