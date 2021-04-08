Бывший футболист «Зенита», «Динамо» и сборной России Игорь Семшов, сейчас работающий тренером «Химок», рассказал о курьезных съемках в телепередаче «Голубой огонек».

– В «Торпедо» вы стали известны. Вас даже на «Голубой огонек-2004» пригласили. Помните, как это было?

– Мне Евсееву, Радимову и Мостовому позвонили, пригласили – мы и поехали. Записывались два-три дня подряд. Запись длилась около пяти часов. Там как все устроено: элита, вроде Киркорова, приезжает, записывается и уезжает. А те, кто менее известен, сидят и ждут. Помню, с нами «Фабрика» сидела – они тоже прилично ждали.

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– Как проходили съемки?

– Мы выступали вместе с Катей Лель. Сидели за столом с шампанским, размахивали бенгальскими огнями и подпевали. Песня была известная, слова все знали. Только некоторые предложение изменили – адаптировали к будущему Евро. Каждому надо было исполнить две-три строчки.

– Было сложно?

– Там все сделали грамотно и красиво: даже если мы не попадали в ноты, делали так, что попадали. Да и слов у нас не так много было. В, основном, Катя Лель пела. А вообще интересно было посмотреть изнутри, как это делается. До этого даже не представлял, какой это колоссальный труд. Особенно сложно было людям, которые занимались многочисленными декорациями.

– Самое яркое впечатление во время съемок?

– Как я ботинок прожег. Мы сидели за столом с бенгальскими огнями, и тут один из них упал мне на ботинок и прожег дыру. В итоге меня в нем и записывали – правда, за столом ничего видно не было. После я жене говорил: «В первый раз на ТВ позвали, а я ботинок прожег». А с Катей Лель я потом еще раз пересекся. Мы с женой были в «Лужниках» на концерте с участием нескольких звезд – там и она выступала. Я предложил супруге познакомить, нас провели в гримерку. Немного пообщались: она меня вспомнила, – рассказал 43-летний Семшов в интервью Sport24

Игорь выступал за ЦСКА, «Торпедо», «Динамо», «Зенит» и «Крылья Советов». В составе сборной России стал бронзовым призером Евро-2008.

«Химки» в РПЛ-2020/21 идут на девятом месте после 24 туров.

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