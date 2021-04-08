Дортмундская «Боруссия» ищет замену звездному норвежскому нападающему Эрлингу Холанну, который с большой долей вероятности покинет клуб в летнее трансферное окно.
Goal.com сообщает, что один из вероятных кандидатов – 23-летний шведский нападающий «Спартака» Джордан Ларссон, которым также интересуется английский «Вест Хэм».
- В 23 матчах РПЛ Ларссон забил 12 мячей, в марте был признан игроком месяца.
- Ларссон подписал контракт со «Спартаком» в августе 2019 года, переехав в Москву из шведского «Норрчёпинга».
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