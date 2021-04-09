Опубликовано 09/04/2021 в 09:35 GMT | Обновлено 09/04/2021 в 09:35 GMT

Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на критику Игоря Шалимова. Специалист, который также руководил черно-зелеными, заявил, что Мусаев сдался.

«Если после поражений я бы ходил в рестораны, а утром приходил с перегаром на тренировку, можно было бы сказать, что я сдался. После каждого осеннего поражения мне хотелось изменить ситуацию, я днем и ночью занимался тем, чтобы «Краснодар» стал лучше. Я мог бы скрыться за спиной Галицкого, сохранить статус, отличную зарплату, досидеть до лета, а дальше заниматься строительством новой команды. У меня был действующий контракт на два года. Но я должен быть честен. Если болельщики «Краснодара» приходят на стадион, а мы показываем то, что показываем, я должен уйти», – приводит слова Мусаева Sports.ru

Мусаев подал в отставку после поражения от «Ахмата» со счетом 0:5.

Новым главным тренером «Краснодара» стал Виктор Гончаренко.

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