2007 год был абсолютно легендарным не только для субкультур, альтернативной музыки и курсов валют, но и для чемпионата России по футболу. Доминирование ЦСКА завершилось, «Зенит» провел самую мощную трансферную кампанию в истории (Домингес, Тимощук, Погребняк и сам Зырянов), а «Локомотив» устроил эксперимент: Семин стал президентом, а Бышовец – тренером. Параллельно мутировал и «Спартак», который уже тогда бесился от бестрофейности. Посреди сезона Леонид Федун посчитал , что Владимир Федотов слишком плюшевый, и запустил тренерскую карьеру Станислава Черчесова.

В ноябре 2007-го титул разыграли как раз «Спартак» и «Зенит». Питерцы идеально провели финиш турнира, а Стас потерял два очка в Раменском и отпустил золото. Сейчас те 0:0 с «Сатурном» принято считать культовой драмой. Принципиальный Черчесов отцепил праймового Торбинского (он слегка опоздал на установку), а Баженов промахнулся мимо пустых ворот – все это позволило «Зениту» стать чемпионом страны впервые за 23 года.

При этом справедливее всего ругать «Спартак» не за Раменское, а за начало той осени. Сначала красно-белые нелепо подарили ЦСКА ничью в дерби (эпический гол Янчика в добавленное время), а в следующем туре отдали «Локомотиву» матч, который до сих пор остается одним из самых зрелищных в истории РПЛ.

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Чтобы понять, как много там было событий, можно просто взглянуть на хронометраж хайлайтов. Видео идет почти 15 минут , и там нет вообще ничего лишнего.

Перфомансы фанатов, Абдулов, месть «Спартака»

В том сезоне «Локо» выиграл Кубок России и зарубился с грандами на Кубке РЖД, но в чемпионате перекатывался с седьмого на восьмое место и обратно. Ближе к сентябрю стало ясно, что турнирных задач уже нет: надо просто достойно сыграть с другими топами РПЛ, а уже потом глобально перетряхивать менеджмент. Поэтому на «Спартак» фаны «Локо» придумали полотно с Халком и надписью «Рвать и метать» – ничего особенного, но даже из 2021-го тот перфоманс смотрится мощно.

Ответ КБ был абстрактнее: игрокам просто напомнили, что судьба золота находится в их руках. У «Спартака» нашлись сразу две мотивации: и маячивший титул, и желание взять реванш у Бышовца, который до этого выбил красно-белых из Кубка и грохнул в первом круге чемпионата. «У Анатолия Федоровича были своеобразные тренерские методы, но меня они ни капли не напрягали. Зато мы в том сезоне все четыре раза обыграли «Спартак» – об этом точно нельзя забывать», – уверяет Динияр Билялетдинов.

Перед матчем в Черкизово случилась очень важная акция. Игроки обоих клубов с помощью футболок поддержали Александра Абдулова – знаменитый актер боролся с раком легких. «Смотрел на их майки и не мог понять: что же там изображено. А когда узнал себя... Это так неожиданно и трогательно», – признавался Абдулов, который всю жизнь болел за «Спартак», но симпатизировал и «Локомотиву». Александра не стало через три месяца – в январе 2008-го.

Симуляция Быстрова, дубль Павлюченко, камбэк

В самом начале игры еще черноволосый Александр Самедов рванул в штрафную, натолкнулся на плечо Владимира Быстрова и упал. После этого полузащитник «Локо» полез выпрашивать пенальти (его не было и близко), зарамсил с Володькой и слегка его ткнул. Быстров упал настолько талантливо и незабываемо, что его подлейшая симуляция до сих пор гуляет по пабликам «ВКонтакте».

Впрочем, Колобаев довольно быстро поставил пенальти, но уже в ворота «Локо». Его реализовал Павлюченко – он же через 10 минут шикарно замкнул навес Быстрова. Чуть позже головой в упор мог решать и Веллитон: вероятно, после 0:3 ребята Бышовца бы уже не ожили. Но бразилец промазал, и вскоре ранний Бано Иванович идеально прострелил справа на Одемвингие.

«Локомотив» – «Спартак», 2007 год. Роман Павлюченко Фото: Getty Images

Затем Самедов догнал Быстрова по ассистам и придумал гол для Сычева – 2:2. Черчесов сидел на скамейке, бурчал на всех подряд и уже слабо понимал, что происходит. Зато Бышовец отпраздновал второй мяч очень артистично: он подбрасывал кулаки вверх, исполняя эстетские дирижерские движения. Светоч явно кайфовал от того, что разрушает мечту «Спартака».

Джокер Дзюба, величие Асатиани, премиальные

После перерыва моментов было не меньше, а «Локо» почувствовал, что защита «Спартака» совсем разнервничалась. Тогда Одемвингие оформил дубль и взорвал Черкизово, но вскоре Павлюченко дропнул хет-трик – игра окончательно превратилась в безумие.

Сейчас самым феерическим эпизодом концовки выглядит замена Флорина Шоавэ – вместо него вышел 19-летний Артем Дзюба. В 2021-м Черчесова обвиняют в однообразии и тоскливости, но 14 лет назад он жестко рискнул и почти победил. За несколько минут до конца будущий покоритель испанцев дерзко выставил ногу в борьбе с вратарем Иваном Пелиццоли, очутился перед пустыми воротами, катнул в угол, а потом случилось что-то аномальное. Мяч явно летел в сетку, но внезапно ударился в штангу, прокатился вдоль всей линии ворот и не пересек ее – матч продолжился. «Момент с Дзюбой до сих пор перед глазами», – пишут фанаты «Спартака» на фанатских сайтах, когда кто-то вспоминает ту игру.

«Локо» нокаутировал гостей на 94-й минуте: Иванович подставился под Бояринцева, Маминов навесил со штрафного, а Малхаз Асатиани кивнул мимо Плетикосы. Казалось, грузина просто задавят: на него плюхнулась буквально вся команда. «Честно, почти ни хрена не помню о той игре, но прекрасно помню, как забил Асатиани. Премиальные? На «Спартак» были повышенные, но не такие уж и зверские», – вспоминает Динияр Билялетдинов. Правда, по информации Eurosport.ru тогдашний куратор клуба Сергей Липатов прописал действительно солидные бонусы: за те 4:3 каждый игрок срубил около 15-20 тысяч долларов.

«Локомотив» – «Спартак», 2007 год. Малхаз Асатиани (справа) празднует победный гол, рядом – Дмитрий Сычев и Питер Питер Одемвингие Фото: Getty Images

После игры все были настолько вымотанными, что эмоций уже не хватало. Черчесов дал относительно спокойное интервью, в котором персонально респектанул Ивановичу (тот сыграл космически), а Бышовец не включил фирменную надменность и согласился, что его команде откровенно помогла удача.

Во многом из-за того поражения «Спартак» не выиграл чемпионат – золота пришлось ждать еще девять с половиной лет. Судьба Светоча тоже сложилась печально. Он занял седьмое место и покинул «Локо» в конце сезона. С тех пор Анатолий Бышовец никогда не работал главным, а победа в Черкизово стала последним всплеском его тренерской карьеры.

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