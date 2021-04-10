Опубликовано 10/04/2021 в 12:44 GMT | Обновлено 10/04/2021 в 12:45 GMT

«Зенит» закончил 2020 год с наибольшим убытком из команд российской Премьер-лиги, которые отчитались о своих финансовых результатах.

В 2020-м убыток сине-бело-голубых составил 2,35 млрд рублей, прибыль петербуржцев равнялась 547 млн. Убыток ЦСКА составил 2 млрд рублей, а «Спартака» – 1,9 млрд.

Наибольшая прибыль – у «Рубина», казанцы заработали за 2020 год 1,23 млрд рублей. На втором месте – «Локомотив (604,5 млн рублей), следом идут «Уфа» (523,9 млн), «Ростов» (19,2 млн) и «Урал» (174 тысяч), сообщает «РБ Бизнес». со ссылкой на данные ФНС.

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«Химки» и «Ротор» не предоставили отчет о доходах, так как их юридические лица являются бюджетными учреждениями.

«Ахмат» не обнародовал данные о выручке и чистых прибыли и убытке. Из показателей грозненский клуб раскрыл прочие доходы (320,4 млн рублей) и прочие расходы (349,3 млн).

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