«Зенит» закончил 2020 год с наибольшим убытком из команд российской Премьер-лиги, которые отчитались о своих финансовых результатах.
В 2020-м убыток сине-бело-голубых составил 2,35 млрд рублей, прибыль петербуржцев равнялась 547 млн. Убыток ЦСКА составил 2 млрд рублей, а «Спартака» – 1,9 млрд.
Наибольшая прибыль – у «Рубина», казанцы заработали за 2020 год 1,23 млрд рублей. На втором месте – «Локомотив (604,5 млн рублей), следом идут «Уфа» (523,9 млн), «Ростов» (19,2 млн) и «Урал» (174 тысяч), сообщает «РБ Бизнес». со ссылкой на данные ФНС.
Чемпионат России
Спортивный директор «Зенита» Рибалта покинет клуб уже в апреле
- «Химки» и «Ротор» не предоставили отчет о доходах, так как их юридические лица являются бюджетными учреждениями.
- «Ахмат» не обнародовал данные о выручке и чистых прибыли и убытке. Из показателей грозненский клуб раскрыл прочие доходы (320,4 млн рублей) и прочие расходы (349,3 млн).
Футбол
Губерниев – Якимушкину о Дзюбе: «Зависть – плохое чувство»
Чемпионат России
Лыжник РФ – о Дзюбе: «Футболисты могут 2 пенальти профукать»