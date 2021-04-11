«Ничего не видно ни мне, ни вам тоже. Приходится комментировать вслепую. Аналогии со страной Туманного Альбиона напрашиваются, но это Ставрополь, 45 параллель», – сказал комментатор после стартового свистка матча «Динамо» – «Ессентуки». 10 апреля надолго запомнится участникам игры, которую футболисты сыграли исключительно для себя. Ведь ни с трибун, ни по картинке из-за тумана не было видно, что происходит на поле. Думаете, что это преувеличение? Вот видео с того матча: игра стала настолько популярной, что трансляцию посмотрело уже больше 2 тысяч человек. Рекорд для ставропольского клуба.

Казалось, такое событие точно может привлечь аудиторию. Матч-призрак, матч, который никто не видел: крутые сюжеты клубы не использовали. Сайт ФК «Ессентуки», сделанный в Tilda, не работает с прошлого года, как и соцсети. А сайт ставропольского «Динамо» обновляется, судя по всему, примерно раз в месяц.

Чемпионат России «Зенит» – самый убыточный клуб РПЛ в 2020-м ВЧЕРА В 12:44

Главный вопрос – почему арбитр ФИФА Вера Олейкина вообще вывела команды на поле при такой видимости? Свидетели утверждают, что на расстояние 50 метров от каждого игрока начиналась слепая зона, поэтому футбол получился даже хуже, чем мог бы. Правда, к 30-й минуте команды уже сделали счет 1:1. Голы, естественно, не увидел никто, кроме самих футболистов и, возможно, судьи. Болельщики о происходящем узнавали из объявлений диктора. Потом Олейкина сдалась и увела команды с поля, матч прервали на неопределенное время. Через полчаса команды вернулись, хотя сильно лучше не стало. Матч каким-то образом доиграли, итоговый счет 2:2.

После игры гениально выступил главный тренер «Динамо» Геннадий Стрикалов. Он убежден, что российский футбол разрушают не клубы, вроде того, где он работает, а назначение женщин-судей.

– Конечно, мы недовольны результатом, недовольны полем, ведь комбинационный футбол, который может показывать наша команда, на этом газоне показывать невозможно. Пришлось перестраиваться по ходу матча, ребята старались выполнять установку, насколько это было возможно. Но туман стоял такой, что на 20 метров ничего не было видно. Хоть мы и играли в равных условиях, но мы все же играем немного в другой футбол. Сегодня победить не получилось. Много спорных моментов было, причем не в нашу пользу, которые повлияли на результат. Мое личное мнение – женщины должны судить женский футбол. Ей нечего делать в мужском футболе. Не знаю, кто назначает и зачем это делать. Считаю, что это разрушает российский футбол, – отметил Геннадий.

РФС и ПФЛ никак не прокомментировали события в Ставрополе. Видимо, футбол в тумане – это нормально. Поэтому можно не удивляться, если вскоре какая-нибудь команда решит сыграть на песке или в болоте.

Чемпионат России 14 лет великому матчу «Локо» – «Спартак». Как это было 09/04/2021 В 12:50