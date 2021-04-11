«Зенит» и «Сочи» устроили невероятный триллер в матче 25-го тура РПЛ. Но финал оказался очевидным, «Зенит» победил и взял очередные три очка. Многие болельщики считают, что встречи этих команд имеют договорной характер. Другие называют «Сочи» фарм-клубом «Зенита». Как прошла встреча в этот раз?

Петербуржцы и сочинцы провели пятый матч в истории – в них сине-бело-голубые набрали 15 очков. Лишь однажды сочинцам не удавалось забить, четыре игры проходили в какой-никакой борьбе, а последняя встреча на «Фиште» вовсе заставила подумать, что «Сочи» впервые отберет очки у «Зенита». За 10 минут до конца игры команды играли вничью – так долго южане не держались никогда.

Миха Мевля и Сердар Азмун, «Сочи» – «Зенит» Фото: Getty Images

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Братские команды долго не хотели друг другу забивать, а в первом тайме нанесли лишь 1 удар в створ на двоих. Еще один выстрел от Дзюбы не засчитал судья Владимир Москалев – форвард поразил ворота Николая Заболотного, но оказался в офсайде. Инициативу во второй половине проявили сочинцы: на 58-й минуте Никита Бурмистров добил мяч в ворота после выстрела Артура Юсупова.

«Зенит» ответил спустя всего пять минут: Ярослав Ракицкий подал в штрафную, а Сердар Азмун вонзил мяч головой. Заболотный прыгал, но дотянуться не сумел.

Иранец стал главным героем встречи – на 80-й минуте Сердар забил еще один мяч головой, на этот раз после навеса Дугласа Сантоса. Мяч юркнул в нижний угол, а вратарь отреагировал запоздало. Азмун забил 15-й мяч в чемпионате и стал единоличным лидером таблицы бомбардиров РПЛ.

После второго гола «Сочи» окончательно поник, а петербуржцы продолжили атаковать и спокойно довели матч до победы. «Зенит» набрал 54 очка – до третьего золота РПЛ подряд осталось одержать четыре победы подряд – над «Краснодаром», «Ротором», «Локомотивом» и «Уфой». Будет ли сине-бело-голубым так же сложно, как с «Сочи»?

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