Бывший главный тренер «Лейпцига» Ральф Рангник посетил матч 25-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком».
Специалиста заметили возле стадиона в «РЖД Арена». «Судя по всему, Рангника пригласили люди из «Локо», – написал журналист Сергей Егоров в телеграм-канале.
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- Рангник работал главным тренером «Лейпцига», «Шальке», «Хоффенхайма» и других немецких клубов.
- В конце ныншнего сезона Доменико Тедеско покинет московский «Спартак».
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