«Локомотив» победил «Спартак» в 25-м туре чемпионата России со счетом 2:0. Голами отметились Франсуа Камано и Федор Смолов. Российский форвард забил первый мяч прямым ударом со штрафного с 2017-го года.

На 45-й минуте красную карточку получил Айртон. Помимо бразильца, следующий матч «Спартака» пропустит Александр Соболев – он получил в дерби желтую.

Победа над «Спартаком» – шестая подряд для «Локомотива» в чемпионате.

Чемпионат России Рангник приехал в Москву на матч «Локо» – «Спартак» ЧАС НАЗАД

По итогам матча «Спартак» сохранил 2-е место в чемпионате. «Локомотив» по-прежнему идет 3-м.

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Уфой», а «Локо» – с «Ростовом».

Чемпионат России 14 лет великому матчу «Локо» – «Спартак». Как это было 09/04/2021 В 12:50