С финальным свистком игры против «Спартака» Марко Николич зашагал вдоль трибун «РЖД Арены». Гордый взгляд коуча идеально отразил настрой стадиона после победы в дерби. «Локомотив» выбил максимум очков в весенней части чемпионата. Теперь команда поджимает топ-2 и надеется на отбор в Лигу чемпионов.
Среди побед «Локомотива» нашлось сразу два удачных дерби. Помимо «Спартака», жертвой-соседом стал ЦСКА. Обе игры будто кричали: «Локо» отскочил. Соперники больше владели мячом (55% набил «Спартак», 58% – ЦСКА) и чаще стреляли по воротам (21 и 19 раз против 11 и 5), но очки остались за командой Николича.
Успехи «Локо» в таких условиях легко объяснить только удачей. Помогает и контекст: «Спартак» отбегал целый тайм в минус один и без Александра Соболева, ЦСКА не забил пенальти и погрузился в смуту имени Виктора Гончаренко. Но даже при этом в успехах «Локомотива» можно найти конструктив. Он связан с игрой в защите и на контратаках.
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Гжегож Крыховяк, «Локомотив» – «Спартак»
Фото: Getty Images
Без мяча команда Николича почти не допускает моментов с игры. Единственным ярким эпизодом «Спартака» стал удар Джордана Ларссона на 73-й минуте. Система UnderStat оценила его на 0,28 xG. ЦСКА не выбил против «Локо» ни одного момента более чем на 0,15 xG, если исключить стандарты и пенальти.
Быстрым атакам «Локомотив» всегда придает строгую структуру. Игроки заполняют каждый горизонтальный канал, а рывки Гжегожа Крыховяка по левому флангу уже стали новой фишкой команды Николича. Если вновь обратиться к системе xG, «Локо» почти не рождает острых ударов. Но даже вопреки такой оценке команда постоянно выбивает голы.
После матча со «Спартаком» Николич описал эту картину в общем виде: «У многих команд сегодня есть желание забить быстрый гол. А у нас есть желание справиться с этим. Да, «Спартак» нас поддавил, но мы использовали это, создавая моменты в контратаках. Так что тут две точки зрения на подобные ситуации».
Оба дерби подсветили в «Локомотиве» хладнокровие и фактуру. В матчах с ЦСКА и «Спартаком» команда Николича предстала оправданно везучей. Пока соперники мучительно пробивали пути к воротам Гилерме, «Локо» легко добивался побед.
2-го марта – финальный экзамен за право пролезть в ЛЧ. Он же – матч с «Зенитом».
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