«Спартак» проиграл «Локомотиву», а после игры красно-белые остались недовольны решениями судей. Споры вызывают три эпизода – неназначенный пенальти за фол в штрафной и две игры рукой.

На 51-й минуте матча Виктор Мозес пробил по воротам «Локомотива» после передачи Джордана Ларссона. Мяч рикошетом от бразильца Пабло полетел в ворота, где его ногам отразил Гилерме. В моменте с рикошетом видно, что Пабло коснулся мяча локтем.

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Еще одна возможная игра рукой случилась на 87-й минуте, когда подачу Ларссона накрыл защитник Александр Сильянов. Мяч отскочил от ноги 20-летнего футболиста и попал ему в руку, если судить по скриншоту и видеозаписи. Рефери на этот эпизод также не отреагировал.

По словам бывшего судьи Ильи Обломова, он сомневается, что в этом моменте произошло касание мяча с рукой. «Вполне возможно, что мяч отлетает от ноги по такой траектории и пролетает мимо руки. С одного ракурса похоже, что попадает в руку, с другого – меньше похоже. Здесь было бы хорошо иметь офсайдную камеру, чтобы увидеть, есть ли четкое попадание или нет. Полагаю, что на ВАР его тоже не увидели. Соответственно, это не пенальти», – приводит слова Обломова Sport24

Однако комментатор Роман Нагучев уверен, что арбитр ошибся. «Я был в десяти метрах от момента и уверен, что это пенальти», – написал Нагучев в телеграм-канале.

Также нет единого мнения по моменту с падением в штрафной Куинси Промеса, который боролся за мяч с тем же Сильяновым. По мнению бывшего арбитра Игоря Федотова, арбитр принял верное решение, не назначив пенальти.

«Что касается момента с падением Промеса в штрафной «Локомотива», то там не было нарушения правил. Контакт с Промесом был, но это не нарушение и не пенальти. Игрок «Локо» играл в мяч, поэтому и мяч от него пошел вперед», – приводит слова Федотова «Чемпионат».

Эпизод с падением Куинси в штрафной – на 2:55.

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что клуб подаст жалобу на работу Кирилла Левникова. «На две руки во втором тайме точно будем подавать», – сказал Фетисов.

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