11 апреля бывший главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Рангник посетил матч «Локомотив» – «Спартак», а российские медиа тут же начали гадать, какой клуб он возглавит. После финального свистка управляющий директор красно-белых Евгений Мележиков заявил, что не организовывал приезд специалиста в Россию. В «Локо» же этот факт не опровергали, поэтому появились новости, что он может стать либо главным тренером команды, либо спортивным директором.

По информации Eurosport.ru, приезд Рангника организовывал именно «Локомотив», однако никаких переговоров с ним не велось. Это исключительно имиджевая история – позвать статусного тренера на матч команды, показать ему состав, попросить оценить игроков. А для одних руководителей это шанс показать другим свои связи. Коллеги из Германии утверждают, что Рангник в принципе не рассматривает работу в спортивном департаменте какого бы то ни было клуба и рассчитывает возглавить сборную Германии после ухода Йоахима Лева летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что Рангник входил в шорт-лист «Челси» на замену Фрэнку Лэмпарду.

Последним местом работы 62-летнего тренера был «РБ Лейпциг», который он покинул в 2019-м году.

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