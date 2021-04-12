Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что не считает победу петербургской команды над «Сочи» (2:1) странной.
«Уверен, что никакого договорняка не было. Как вы себе это представляете? Не верю в такую чушь. Это попросту невозможно.
Болельщики называют «Сочи» фарм-клубом «Зенита»? Пусть называют. В Чехии, например, «Слован» является фарм-клубом «Славии»… Что в этом такого? Это же обычная практика по всему миру.
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Как мне кажется, наоборот, «Сочи» очень хотел победить «Зенит», чтобы все эти глупые разговоры закончились. Но, к сожалению для сочинцев, питерцы оказались сильнее. «Зенит» в очередной раз одержал победу – ничего удивительного в этом нет. Вспомните мои слова, они не отдадут чемпионство», – сказал Петржела «Чемпионату».
  • После победы над «Сочи» «Зенит» набрал 54 очка и опережает «Спартак» на 7 баллов.
  • «Сочи» ни разу не смог отобрать очки у «Зенита» за всю историю противостояний.
«Сочи» и «Зенит» всегда подозревают. Каким получился матч?
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