Пресс-служба московского «Спартака» пошутила над видеоассистентами рефери матча 25-го тура РПЛ против «Локомотива». Красно-белые опубликовали в твиттере ролик, высмеивающий судей, которые отвечали за ВАР.
В видео показан повтор эпизода, в котором защитник «Локомотива» Александр Сильянов, возможно, сыграл рукой. Затем появляется комната ВАР, а на фоне видно лицо ютьюб-блогера Геннадия Горина, который произносит меметичную фразу «Я великий слепой, я ничего не вижу».
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- «Спартак» проиграл «Локомотиву» со счетом 0:2. По мячу забили Франсуа Камано и Федор Смолов, у красно-белых удалили Айртона.
- После игры «Спартак» заявил, что подаст протест на судейство – в матче было несколько спорных эпизодов, после которых судья не назначил пенальти в ворота «Локомотива».
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