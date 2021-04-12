Во время матча 25-го тура произошел конфликт между болельщиками «Спартака» и вратарем «Локомотива» Маринато Гилерме. Фанаты оскорбляли голкипера с трибуны, а тот ответил неприличным жестом.

По словам офицера РФС по борьбе с дискриминацией Алексея Смертина, КДК РФС рассмотрит скандирование оскорбительных кричалок в адрес Гилерме. «Делегат матча «Локомотив» – «Спартак» зафиксировал оскорбительные скандирования в адрес Маринато Гильерме со стороны болельщиков «Спартака». Данный эпизод будет рассмотрен на заседании КДК РФС во вторник», – приводит слова Смертина РИА «Новости»

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что вратарь сборной России провоцировал фанатов красно-белых. Фетисов отметил, что у клуба есть видео с эпизодом. Ролик позже появился в твиттер-аккаунте объединения болельщиков «Спартака» Supporters Group News. На записи видно, как Гилерме показывает трибунам неприличный жест и эмоционально кидает бутылку за ворота. В реплаях к ролику автор отметил, что вратарь повел себя так в момент празднования гола.

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КДК РФС уже пригласил на заседание представителей «Спартака» и «Локомотива», а также самого Маринато Гилерме.

«Спартак» проиграл «Локомотиву» со счетом 0:2. По мячу забили Франсуа Камано и Федор Смолов, у красно-белых удалили Айртона.

После игры «Спартак» заявил, что подаст протест на судейство – в матче было несколько спорных эпизодов, после которых судья не назначил пенальти в ворота «Локомотива».

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