Опубликовано 12/04/2021 в 17:03 GMT | Обновлено 12/04/2021 в 17:03 GMT

Московский «Спартак» опубликовал обзор матча 25-го тура РПЛ с «Локомотивом» – в начале ролика начальник команды «Локо» Станислав Сухина выходит из судейской комнаты «РЖД Арены».

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что появление Сухины в судейской в игре со «Спартаком» будет рассмотрено.

«Если это зафиксировано, то, безусловно, будет рассмотрено. По регламенту, который я ввел, никто не имеет права ни до, ни во время, ни после игры входить в судейскую комнату. Если это есть хоть на какой-то камере, то это будет иметь оценку. Для рассмотрения эпизода необходимо обращение клуба», – приводит слова Хачатурянца «Р-Спорт»

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Станислав Сухина – бывший арбитр РПЛ. Он работал в чемпионате России с 2001-го по 2012-й и признавался лучшим арбитром страны в 2009 году.

В феврале 2017-го Сухина занял пост начальника команды «Локомотива».

«Спартак» проиграл «Локомотиву» со счетом 0:2. По мячу забили Франсуа Камано и Федор Смолов, у красно-белых удалили Айртона.

После игры «Спартак» заявил, что подаст протест на судейство – в матче было несколько спорных эпизодов, после которых судья не назначил пенальти в ворота «Локомотива».

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