Нападающий «Урала» Павел Погребняк поделился мнением о своих шансах на возвращение в сборную России.
«Нахожусь в хорошей форме. Тренер говорит, что Погребняк держит нужный темп, что приносит пользу команде, что восторгается формой. Разве не это мотивация для игрока? Моя работа стала переходить в небольшую результативность, что не может не радовать. Сборная? Давайте будем реалистами. Всему свое время», – приводит слова Погребняка «Чемпионат».
- В нынешнем сезоне РПЛ 37-летний Погребняк провел 13 матчей и забил 4 мяча.
- Погребняк выступал за сборную России – он дебютировал при Гусе Хиддинке, сыграл 33 матча и забил 8 мячей.
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