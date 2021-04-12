Опубликовано 12/04/2021 в 18:54 GMT | Обновлено 12/04/2021 в 19:02 GMT

Нападающий «Урала» Павел Погребняк поделился мнением о своих шансах на возвращение в сборную России.

«Нахожусь в хорошей форме. Тренер говорит, что Погребняк держит нужный темп, что приносит пользу команде, что восторгается формой. Разве не это мотивация для игрока? Моя работа стала переходить в небольшую результативность, что не может не радовать. Сборная? Давайте будем реалистами. Всему свое время», – приводит слова Погребняка «Чемпионат».

В нынешнем сезоне РПЛ 37-летний Погребняк провел 13 матчей и забил 4 мяча.

Погребняк выступал за сборную России – он дебютировал при Гусе Хиддинке, сыграл 33 матча и забил 8 мячей.

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