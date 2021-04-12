Опубликовано 12/04/2021 в 20:05 GMT | Обновлено 12/04/2021 в 20:05 GMT

Московскому «Локомотиву» могут засчитать поражение в матче 25-го тура РПЛ со «Спартаком». Красно-зеленых могут лишить трех очков из-за действий начальника команды Станислава Сухины.

Исходя из статей 118 и 119 дисциплинарного регламента РФС , если КДК расценит действия Сухины как оказание прямого или косвенного воздействия на официальных лиц матча с целью манипулирования результатом встречи, то «Локомотиву» присудят техническое поражение. Самого Сухину при самом серьезном наказании могут пожизненно отстранить от любой футбольной деятельности.

Сухина заходил в судейскую комнату перед матчем со «Спартаком» видео с эпизодом опубликовали красно-белые.

«Спартак» проиграл «Локомотиву» со счетом 0:2. По мячу забили Франсуа Камано и Федор Смолов, у красно-белых удалили Айртона.

После игры «Спартак» заявил, что подаст протест на судейство – в матче было несколько спорных эпизодов, после которых судья не назначил пенальти в ворота «Локомотива».

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