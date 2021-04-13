Блогер Василий Уткин раскритиковал игру «Спартака» в весенней части РПЛ. Он считает, что Доменико Тедеско пора ехать в Германию.

«Игра «Локомотив» – «Спартак» четко показывает, что не надо уговаривать Доменико Тедеско, этого медвежонка Тедди, оставаться в «Спартаке». Если вы хотите прогресса и развития «Спартака».

В игре с «Локомотивом» не сработало практически ничто из того, что до сих пор считалось достижениями Тедеско.

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Весь первый тайм я думал: «А где Соболев?» Вроде бы «Спартак» давил в начале игры. Вроде бы игра как раз для такого объемного нападающего, да и он не раз показывал, что неплохо в штрафной разбирается. А тут его просто не было.

Весь второй тайм «Спартак» занимался тем, что в просторечье называется «ну хорош уже тити мять». И я думаю, что такого, кроме доверия болельщиков и команды – это важный фактор в «Спартаке», в игре проявляется от матча к матчу вне зависимости от обстоятельств? И я не нахожу такого. Я не вижу надолго выстроенной структуры, на которую можно было бы опереться.

И давайте это все помножим на то, что невозможно признать игру в обороне отлаженной, а в центре поля – сбалансированной. «Спартак» продолжает лихорадить, его отличает только напор. Окей, давайте еще больше выкрутим кран – и напор станет сильнее. А Тедеско, по-моему, все-таки пора ехать домой», – сказал Уткин в своем ютуб-канале.

Тедеско объявил об уходе из «Спартака» после окончания сезона в декабре 2020 года.

Сейчас «Спартак» занимает второе место в РПЛ, отставая от «Зенита» на семь очков.

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