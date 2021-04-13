Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме дисквалифицирован на два матча РПЛ по итогам встречи со «Спартаком».
Во время матча 25-го тура между Гилерме и болельщиками «Спартака» произошел конфликт. Фанаты оскорбляли голкипера с трибуны, а тот ответил неприличным жестом. Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что вратарь сборной России провоцировал фанатов красно-белых. По информации источника «Чемпионата», знакомого с ситуацией, КДК дисквалифицировал вратаря «Локо» на две игры.
Как сообщает телеграм-канал Инсайды от Карпа, «Спартак» наказан одним матчем без зрителей условно за оскорбления Гилерме на расовой почве со стороны болельщиков. Испытательный срок – до конца сезона 2021/22. Также московский клуб обязали выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.
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