Комитет Государственной думы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи окажет финансовую поддержку «Ахмату». Такое решение приняли на круглом столе.

Как сообщает пресс-служба комитета, «Ахмат» нуждается в поддержке из-за попадания в санкционный список США, так как после этого клуб лишился спонсорской поддержки нескольких компаний.

«Это необоснованное решение – применить санкции к профессиональному спортивному клубу. Нам важно выработать конкретные способы и меры поддержки, поскольку «Ахмат» может быть не последней спортивной организацией, попавшей по вине США в сложное финансовое положение», – приводит слова председателя комитета Бориса Пайкина ТАСС

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Комитет направит правительству обращение с указанием конкретных предложений по поддержке грозненского клуба.

В декабре 2020-го Минфин США ввел санкции против россиян и юридических лиц, связанных с Рамзаном Кадыровым.

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