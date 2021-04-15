Бывший футболист Томислав Дуймович вспомнил выступления в «Мордовии». Хорватский полузащитник в интервью Анару Ибрагимову для Eurosport.ru рассказал, как главный тренер саранского клуба Федор Щербаченко подозревал его в договорных матчах.

– После какой-то игры Щербаченко сказал, что я виновен и будто сдал игру. И меня это задело. Я бы никогда этого не сделал и не занимался этим. На тренировке я сказал, что если так, то не хочу работать. Какой смысл тренироваться, если он позволил такое сказать и подумать, что я такой человек. Меня это очень обидело. Я всегда сдерживаю слово. И никогда бы не сделал так по отношению к команде и ребятам. Меня это очень задело. Тогда еще у меня родился первый ребенок. Жена была не со мной. Я был один, не было настроения после Испании и Евро. Приехал в «Мордовию», которой совсем было нелегко и по результатам, и по игре. Инфраструктура первой лиги, организация первой лиги. Слабо. У меня немножко была депрессия.

– Тебе когда-нибудь предлагали сдать игру?

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– Никогда! Никогда! Ни в Хорватии, ни в России. Я тебе клянусь. А как играть в футбол? Просто стоять? Я даже не понимаю, как в современном футболе со всеми камерами можно сдать матч. Что нужно делать?! – сказал Дуймович.

Томислав Дуймович выступал в «Мордовии» с 2012-го по 2013-й.

Он также играл в РПЛ за «Амкар», «Локомотив» и «Динамо».

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