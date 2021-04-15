Бывший полузащитник «Локомотива» и «Динамо» Томислав Дуймович в интервью Анару Ибрагимову для Eurosport.ru рассказал о талантливых футболистах, которые так и не выстрелили.

– В «Динамо» все говорили о Феде Смолове и Саше Кокорине, что они могут достичь самых высоких целей. Но они были молодые. Думаю, тогда им было не столь важно быть профессионалами и добиваться целей. Прошло время, и они показали свое мастерство. Кто лучше? Да трудно сказать. Один и второй очень талантливые. Например, я был безумно рад, когда Федя пришел в «Сельту» и забивал «Барсе», – сказал Дуймович.

Смолов выступал в «Динамо» с 2007-го по 2015-й с перерывами на аренду, Кокорин – с 2008-го по 2015-й с перерывом на полноценный трансфер в «Анжи».

Дуймович играл за бело-голубых с 2010-го по 2013-й.

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