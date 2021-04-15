Комитет Российского футбольного союза по этике оштрафовал «Уфу» на 250 тысяч рублей за нарушение статьи об оскорблении чести, достоинства и деловой репутации.

Башкирцы пострадали за нецензурный пост в твиттере в адрес главного судьи матча 1/4 финала Кубка России с «Ахматом» (0:1) Евгения Кукуляка, сообщает пресс-служба РФС

После спорного эпизода пресс-служба уфимцев написала: «Ку-ку ***! Если это не пенальти, то что это?» Впоследствии в клубе заявили, что сотрудник хотел написать фамилию арбитра, однако Т9 исправил ее на ругательство.

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Уфимцев возмутил эпизод на 90-й минуте, когда один из игроков упал в штрафной «Ахмата» после контакта с защитником грозненцев.

«Уфа» проиграла «Ахмату» в Грозном со счетом 0:1.

Чемпионат России «Кукуляк (Т9)!» «Уфа» оправдалась за мат в твиттере 08/04/2021 В 06:30