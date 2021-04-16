КДК РФС вынес наказание «Локомотиву» за появление Станислава Сухины в судейской комнате в игре со «Спартаком».

Момент, как начальник команды «Локо» и экс-арбитр РПЛ выходил из комнаты, попал на камеры и был опубликован в соцсетях «Спартака». Красно-зеленым грозило техническое поражение, а самому Сухине – отстранение от футбола пожизненно.

«Локомотиву» присудили провести один домашний матч на нейтральном поле за пределами Москвы. Как сообщает журналист Сергей Егоров, наказание на распространяется на ближайшую игру РПЛ с «Ростовом» и матч Кубка России против ЦСКА. Таким образом, на нейтральном поле предстоит провести встречу с «Динамо» в 29-м туре РПЛ. Начальник «Локо» Станислав Сухина и начальник «Спартака» Василий Козловцев оштрафованы на 150 тысяч рублей.

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Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал санкции по отношению к «Локомотиву» и Сухине:

«Мы смотрели дело с точки зрения регламента (пункт 7.6). Мы установили после просмотра камер наблюдения – рассмотрели все периоды до, во время и после матча. У комнаты 120 стоит охранник. Сухина ходил в судейскую комнату до начала матча три раза. Он находился недолго – 2, 1,5 минуты и 30 секунд. Сухина сказал, что нужно было решить вопрос с протоколом и заявками.

В рапортах судей записано, что судейская комната состоит из двух частей. Сухина попросил, чтобы сделали копию. Но Сухина заходил и после матча. И после матча заходил и Козловцев, с разрешения охранника – он пропускал начальников команд, несмотря на запреты. Никакого воздействия на судей не было. Все было по деловым вопросам. Начальники команд не отрицают, что они заходили в судейскую. Служба безопасности допускала посторонних в судейскую.

Безопасность судей не соблюдалась. В прошлом году КДК принял решение по матчу «Локомотива» и «Ахмата», когда Сухина оскорблял судей. И сейчас рецидив по данному эпизоду. Тем более испытательный срок не закончился. Ни Сухина, ни Козловцев не спрашивали разрешения на вход в судейскую. Они просто заходили. «Локомотив» может обжаловать решение. Сухина объяснил, что заход связан с протоколом – в итоге он этот протокол не получил. Зачем нужно было проходить мимо охранника? Можно было через охранника решить эти вопросы. У нас нет оснований, чтобы привлекать судей к детектору лжи по этому делу», – цитирует Григорьянца телеграм-канал Футбольный Биги.

Станислав Сухина – бывший арбитр РПЛ. Он работал в чемпионате России с 2001-го по 2012-й и признавался лучшим арбитром страны в 2009 году.

В феврале 2017-го Сухина занял пост начальника команды «Локомотива».

«Спартак» проиграл «Локомотиву» со счетом 0:2. По мячу забили Франсуа Камано и Федор Смолов, у красно-белых удалили Айртона.

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