В 2021 году Россия обходит расистские скандалы стороной, будто проблемы не существует в принципе. Если зайти на любой международный спортивный сайт и вбить теги про дискриминацию. Вылетят примерно такие заголовки: игрока «Славии» дисквалифицировали на 10 матчей, «Герта» уволила тренера, игроки «Валенсии» ушли с поля, судью матча «ПСЖ» – «Истанбул» отстранили до конца сезона. В Ирландии 18-летнего юношу судили за то, что он писал в директ инстаграма бывшему нападающему сборной Англии Иану Райту расистские оскорбления. Парень отделался административным штрафом, но дал сигнал всем остальным: недопустимо набрасываться на людей из-за цвета кожи или происхождения.

В нынешнем сезоне РПЛ было минимум два случая, когда расистские дела обсуждали максимально публично: история с Доменико Тедеско после матча с «Сочи», когда на тренера наехал Дмитрий Бородин и получил штраф в 50 тысяч рублей. И выкрики болельщиков «Спартака» в адрес Гилерме в игре с «Локо». Контрольно-дисциплинарный комитет РФС забанил вратаря на два матча, а спартаковские не получили ничего. Разве что условное разрешение в следующий раз снова прийти на игру и кричать про бразильца с российским паспортом легендарную «банана-мама». Если он опять сорвется, то окажется виноватым – так получилось, что футболисты РПЛ практически не защищены регламентом.

Доменико Тедеско, «Спартак» Фото: Getty Images

Чемпионат России Гилерме получил бан на 2 матча за неприличные жесты 13/04/2021 В 14:47

Пример «Спартака» показателен. Фанаты с 2017 года системно оскорбляют голкипера «Локо». Было зафиксировано пять эпизодов и только в двух случаях клуб ожидали более-менее реальные санкции за нарушение – закрытие фанатской трибуны. В остальном условные наказания и штрафы. Клуб множество раз предупреждали, что если подобные выкрики повторяться, никто не станет прикрывать болельщиков. И наказание окажется серьезным – ведь по регламенту можно нарваться даже на снятие трех очков. Но в самом КДК РФС словно боятся жестких санкций.

Еще четыре года назад в лиге приняли уникальную поправку: КДК не может наказывать закрытием трибун за неподобающее поведение болельщиков на гостевых матчах. Если на следующей игре на стадионе «Локомотива» спартаковский движ снова прокричит в адрес Гилерме, им ничего не будет. А у КДК просто не будет инструментов, чтобы серьезно наказать клуб: тот же штраф и формально-условное закрытие трибун. Получается, в гостевых матчах болельщики могут чувствовать себя безнаказанными, ведь домашний стадион все равно не закроют. Не закроют даже отдельные трибуны, так как до сих пор невозможно определять оскорблявших.

Очевидно, что РФС и КДК должны использовать более жесткие санкции за дискриминацию по расовой принадлежности, цвету кожи, языку, религии. И наказание не должно зависеть от того, на домашнем или выездном матче произошел инцидент.

Eurosport.ru обратился к координатору программ европейской сети организаций против дискриминаций в футболе (FARE) Павлу Клименко с просьбой прокомментировать регламентную норму РФС.

«С нашей точки зрения РФС следует привести Дисциплинарный регламент в соответствие с кодексами ФИФА и УЕФА и устранить лазейки в применении регламента, позволяющие клубам избегать реального наказания. Речь идет, в первую очередь, об установлении минимальной границы наказания за дискриминационные проявления – частичное закрытие стадиона – и применение принципа эскалации.

Помимо приведения дисциплинарного регламента в соответствие с кодексами ФИФА и УЕФА, нужно обеспечить последовательное применение этого регламента КДК, чтобы наказание соответствовало серьезности нарушения.

Маринато Гилерме, «Локомотив» Фото: Getty Images

– Что вы имеете ввиду?

– Условное закрытие стадиона после реального закрытия трибуны это ни в коем случае не эскалация. Условное закрытие стадиона, частичное или полное, применяется только в сочетании с реальным наказанием, и это не денежный штраф, тем более для повторяющихся инцидентов. В одном из недавних решений УЕФА относительно «Црвены Звезды» за оскорбления на национальной почве Златана Ибрагимовича клуб был наказан закрытием стадиона на два матча, один из которых условно, и денежным штрафом, но ни в коем случае не только условным наказанием.

– То есть только реальные наказания?

– Для нарушений на почве дискриминации не должно быть возможности только условного наказания вместе со штрафом, иначе это не будет иметь никакого эффекта. Также в случае дискриминации нет никаких оснований разделять домашние и гостевые матчи, это приводит к фактической безнаказанности, как в случае с Гилерме. Подобное разделение может иметь смысл для случаев проноса на стадион пиротехники или других запрещенных материалов, когда в гостевых матчах клуб не может обеспечить досмотр болельщиков на чужом стадионе. Применять же это для случаев дискриминации неправильно и может свидетельствовать о непонимании природы дискриминационных проявлений в футболе.

РФС проделали существенную работу по борьбе с дискриминацией за последние несколько лет, в том числе по профилактике, но последние решения КДК вызывают серьезные вопросы», – отметил Павел.

Джанни Инфантино Фото: Getty Images

В конце прошлого года об этом говорил президент ФИФА Джанни Инфантино. Он заявил, что болельщиков, которые позволяют себе расистские выкрики, нужно пожизненно отстранять от посещения матчей. И международная федерация футбола будет внимательно следить за любыми выкриками на матчах по всему миру.

«Я призываю все руководящие футбольные органы присоединиться к нам и вместе подумать о новых, более эффективных способах искоренения расизма в футболе. Предлагаю всем организациям, проводящим футбольные соревнования, принять правила, предусматривающие пожизненный запрет на посещение стадионов для тех, кто признан виновным в расистском поведении на футбольном матче. Затем ФИФА сможет применять такие запреты на мировом уровне», – приводит его заявление пресс-служба ФИФА.

РПЛ пока очень далека от этого: лига не идентифицирует нарушителей, в лучшем случае закрывает целую трибуну. Из-за этого часто страдает невиновное большинство. И пока не появятся четкие регламентные нормы, которые позволили бы болельщикам понимать всю ответственность за слова, лучше не станет.

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