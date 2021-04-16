«Зенит» несется к третьему подряд чемпионству в РПЛ – для титула команде Сергея Семака осталось набрать 9 очков в оставшихся пяти матчах. «Краснодар» же не встряхнула даже тренерская рокировка – «быки» проиграли в дебютном матче Виктора Гончаренко. Кажется, с набором очков у питерцев не должно возникнуть проблем. Или все не так просто?

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Ужасный ход «Краснодара» в 2021 году и набранная «Зенитом» мощная победная поступь, кажется, лишают матч интриги. Но последние несколько лет матчи этих команд в Краснодаре получают непредсказуемый сценарий и пестрят эмоциями. К тому же на юге «Зенит» и «Краснодар» любят забивать много – поэтому тотал больше 2,5 за 1,67 кажется интересным вариантом.

Маркус Берг Фото: Getty Images

Кто посмотрит матч по ТВ

Главная потеря в составе «Зенита» – Деян Ловрен. Хорват пропустил игру против «Сочи» из-за повреждения мышечных тканей, и не успел восстановиться к матчу с «Краснодаром». Но, возможно, он примет участие в игре против «Ротора» – как заявил Семак, все будет зависеть от процесса реабилитации.

У «Краснодара» в лазарете по-прежнему находится защитник Кристиан Рамирес, из-за травмы колена еще не сыгравший в 2021 году. Также игру с «Зенитом» из-за дисквалификации пропустит форвард Маркус Берг.

Форма

На показатели «Краснодара» в 2021 году страшно смотреть: лишь одна победа в девяти матчах при разнице мячей 12-23. Со второй попытки Мурад Мусаев уговорил Сергея Галицкого принять заявление об отставке – вместо него «быков» возглавил освободившийся из ЦСКА Виктор Гончаренко. Пока не помогает: «Краснодар» уступил в Туле с минимальным счетом 0:1. К первому домашнему матчу белорусского тренера подоспело подкрепление – из ЦСКА в штаб Гончаренко перебрался Василий Березуцкий. Самое время прервать серию из трех поражений подряд.

Виктор Гончаренко, ЦСКА Фото: Getty Images

«Зенит» начал 2021 год вылетом из Кубка России и не одержал ни одной победы в двух стартовых матчах РПЛ. Но домашний разгром «Ахмата» 4:0 вдохнул жизнь в команду Сергея Семака – 4 победы подряд с разницей 11-3. А между собой за победу в гонке бомбардиров борются Сердар Азмун и Артем Дзюба. Пока иранец впереди – у него 15 голов против 13 у Дзюбы. Но дубль русского форварда в ворота «Краснодара» может исправить эту ситуацию.

Лицом к лицу

В матче первого круга «Зенит» выиграл у «Краснодара» со счетом 3:1. Мячи в Санкт-Петербурге забили Кузяев, Дзюба и Сутормин. В составе «быков» единственный гол с пенальти на счету Берга.

В прошлом сезоне «Зенит» и «Краснодар» сначала сыграли вничью – 1:1, а в матче второго круга в Краснодаре питерцы победили со счетом 4:2.

«Зенит» не проигрывает в последних пяти матчах с «Краснодаром».

В пяти из шести последних очных матчей в РПЛ команды забивали больше двух мячей.

Артем Дзюба, Алексей Сутормин и Магомед Оздоев в матче «Зенит» – «Краснодар» Фото: Getty Images

Где смотреть

Матч «Краснодар» – «Зенит» стартует в 22:00 (мск). В прямом эфире игру покажет федеральный канал «Матч ТВ». А если у вас нет телика – следите за ходом встречи в текстовом лайве на Eurosport.ru. Найти его можно будет прямо по этой ссылке

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