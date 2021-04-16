Украинский полузащитник «Оренбурга» Александр Нойок рассказал историю покупки автомобиля у защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого.
«В Украине я 1,5 года жил без зарплаты – где-то 350 тысяч долларов набежало. И эти деньги уже точно не вернуть. Помню, машину было нечем заправить – на бензин не хватало. А у меня тогда еще Range Rover был, который я после «Металлиста» купил у жены Ракицкого. Ярик еще скидку хорошую сделал – мы же с одного интерната. Я приехал забирать с одной суммой денег, а он в последний момент скинул семь тысяч долларов: «Ладно, малой, давай», – рассказал Нойок в интервью Sport24.ru.
- До перехода в «Зенит» Ракицкий выступал за донецкий «Шахтер».
- Нойок с 2010 по 2013 годы числился в «Шахтере», но не играл за первую команду.
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