Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев рассказал об увлечении CS:GO и тратах на внутриигровые предметы. Самые большие суммы на покупки в игре тратит его одноклубник Федор Смолов.

«Я купил ножик за 90 тысяч рублей. Это еще цветочки, вы не знаете какие у Феди Смолова ножи. Я сам офигел – думал, они 2-3 тысячи стоят, а бывают и за миллион, и за полтора. Можно продать, но я не собираюсь: один ножик есть, мне достаточно. Еще и перчатки за 30 тысяч купил.

В начале раунда бежишь, видишь свой нож и перчатки – красиво. А потом начинаешь стрелять, никого убить не можешь, и тебе пишут: «Скины купил, а играть не умеешь». Обидно», – заявил Игнатьев в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

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Владислав Игнатьев перешел в «Локомотив» из «Кубани» в сезоне-2015/16.

Контракт 33-летнего игрока с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2021 года.

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