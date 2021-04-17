Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков считает, что чемпионскую команду 2017 года, которой руководил Массимо Каррера, разрушили искусственно.

– Я считаю, тот «Спартак» искусственно разрушили. Понимали, что «Спартак» будет неоднократным чемпионом – с таким составом, таким коллективом. Вот только плюс-минус сейчас нужна была бы молодая кровь. И только сейчас у нас бы появлялись конкуренты в российском чемпионате.

– «Спартак» со стороны рушили?

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– И со стороны, и засланные казачки были в клубе.

– А смысл?

– Знаешь, много заказов бывает. Значит, кому-то это было нужно, – заявил Глушаков в интервью Sport24

Сейчас 34-летний Глушаков выступает за подмосковные «Химки».

Помимо чемпионства, футболист взял со «Спартаком» Суперкубок России.

Он покинул красно-белый клуб после скандала с Каррерой – Глушаков поставил лайк под публикацией с критикой тренера.

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