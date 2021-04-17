У «Краснодара» трагическая статистика матчей против «Зенита». Когда «быки» еще не считались топами, их стабильно громили в Петербурге – те 0:5, 0:4, 1:4 казались абсолютно безнадежными. Сейчас команда Галицкого часто рубится в Европе, но ситуация не меняется: у «Краснодара» уже три подряд домашних поражения от «Зенита» – возможно, случится b четвертое.

За последние 10 лет «быки» только три раза цепляли самый богатый клуб страны – зато каждая победа «Краснодара» абсолютно незабываема.

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Шесть лет назад «Зенит» играл на «Петровском», а Олега Кононова еще не называли пиджаком. Виллаш-Боаш начал чемпионат с четырех побед и собирался грохнуть плюшевый «Краснодар», но возникла проблема: матч проходил 15 августа – спустя сутки после именин Галицкого.

Юрий Лодыгин Фото: Getty Images

Голодные (в тот момент) «быки» мечтали обрадовать босса, поэтому в первые 30 минут смяли «Зенит» – хозяева тупо не переходили центр поля. Все это закончилось голом Сигурдссона, а Халк, Витсель и другие звезды зашевелились только при 0:1. Было ощущение, что во втором тайме АВБ по привычке сомнет удобнейшего соперника, но тут подвез Лодыгин – Юра пропустил под собой метров с 27.

Сначала Геннадий Орлов искал рикошет, потом верил, что вратарю заслонили обзор, но повторы убедили в другом: Лодыгин попросту выключился из игры. Тогда еще никто не знал, зачем он напяливает яркие бутсы, выливает на голову тонну геля и подыгрывает Виражу – пафосный Юра раскрылся лишь через пару лет. Но те 0:2 с «Краснодаром» реально надломили перспективного вратаря: вскоре он накосячил со «Спартаком» и «Валенсией», а затем плюхнулся на банку, с которой толком так и не встал. Зато Олег Кононов просто сиял – он четко исполнил важную мечту Галицкого, причем на чужой территории.

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В первые полгода при Луческу «Зенит» почти не проигрывал, а потом румын поехал в Краснодар. Там была тяжеленная игра: Синицын скопил кучу сэйвов, но на 86-й все же отбил перед собой, и Дзюба затолкнул мяч в сетку. После этого гости мысленно приплюсовали три очка и встали в ожидании свистка.

Дальше произошла катастрофа: сначала защитники (абсолютно все, даже Кришито) упустили Марата Измайлова, а потом «быки» выдали мощнейший штурм. Третья волна их атаки завершилась победным голом Торнике Окриашвили ударом через себя – парень вонзил с линии штрафной.

Марат Измайлов в матче за «Краснодар» Фото: Getty Images

Именно тогда Луческу понял, что с Лодыгиным однозначно пора заканчивать. Точно так же решил и Дзюба, который 20 секунд жестко махался с Юрой в раздевалке: Артема не устроило, насколько пассивно вратарь провожал глазами плюху от Окриашвили. В самолете парней помирил Михаил Бирюков, но Луческу все равно донес руководству, что клубу нужен новый первый номер. Так в «Зените» появился Андрей Лунев, а Лодыгин загубил последний шанс закрепиться в старте.

При этом в «Краснодаре» был натуральный праздник: Шалимов плясал в технической зоне, Галицкий хлопал и улыбался на трибуне, а фанаты «быков» доказывали, что у команды появился характер – безвольные тряпки никогда не отыгрываются в добавленное время. Как выяснилось чуть позже, камбэк против «Зенита» был всего лишь смачным всплеском – «Краснодар» так и не научился вдолгую держать удар.

Апрель 2018-го: казнь Манчини и слезы Шатова

«Краснодар» выносил «Зенит» на трех разных стадионах: сначала на «Петровском», потом дома, а затем на «Газпром-арене». Последняя победа – самая эмоциональная: вероятно, за «быков» в той игре болела абсолютно вся страна.

Во-первых, это был дебют 34-летнего Мурада Мусаева – казалось, Галицкий нашел молодого монстра тактики, который сейчас разнесет лигу оригинальными ходами. Во-вторых, «Зенит» той весной играл предельно убого, поэтому фраза «на что они тратят народные деньги» мелькала в соцсетях каждый день. В-третьих, питерцев тренировал сытый и холеный Роберто Манчини, который откровенно забил на работу сразу после того, как узнал, что в конце сезона примет сборную Италии.

Скорее всего, это был самый дохлый «Зенит» за последние десять лет: никаких задач, никакой самоотверженности, никакой гордости – только куча аргентинцев в ростере и Антон Заболотный в атаке. Заряженные зенитовцы разрывали в других командах: Артем Дзюба стремился в сборную из Тулы, а Олег Шатов заплатил около 10 млн рублей, чтобы выйти на Крестовском за «Краснодар».

Олег Шатов в матче против «Зенита» Фото: Getty Images

Именно Олег открыл счет, причем так сочно, что голу хлопали даже болельщики «Зенита» – их раздражало, что любимый клуб стал настолько бесцветным. Правда, Ерохин вскоре засадил в угол и сравнял, но за пару минут до свистка Классен катапультировал Манчини в нокаут.

Те 1:2 запомнились не столько безыдейностью Роберто, сколько реакцией Шатова на замену: Олег так перевозбудился, что даже пустил слезу – он эпично отомстил тем, кто его списал. Позже скрин с мокрыми глазами Шатова даже стал обложкой ютуб-шоу Федора Погорелова.

С тех пор «Краснодар» ни разу не обыгрывал «Зенит» и набрал всего одно очко в пяти последних матчах. Очевидно, Гончаренко попытается исправить статистику, но пока все печально: все идет к тому, что Виктор уступит Семаку во второй раз за месяц.

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